Na operacje plastyczne wydała ponad 300 tys. zł. "Piękne kobiety mają lepiej w życiu"

Jazmyn Forrest to 24-letnia influencerka z Australii, która zdobyła popularność dzięki swoim... operacjom plastycznym. Forrest zdecydowała się już na nie w wieku 18 lat i jak do tej pory przeznaczyła na to aż 60 tys. funtów, czyli ponad 330 tys. zł. Zaznacza, że ma jeszcze wiele planów, co do "poprawy" wyglądu.