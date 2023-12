Na "śledziku" puściły im hamulce. "Przyłapałam ich w łazience"

"Jak na potańcówce w liceum"

Zdaniem Barbary alkohol i większy luz niż na co dzień sprawiają czasem, że biurowe romanse nabierają rumieńców. - Seks w toalecie albo odważne pocałunki na parkiecie czy w korytarzu to może nie jest standard, ale zdarza się. Pamiętam, jak sama w łazience przyłapałam jedną parę, co do której miałam pewne podejrzenia już wcześniej - śmieje się. - Ludzie zapominają, że jednak są w szerokim gronie kolegów z pracy, czują się jak w klubie. To oczywiście rodzi później masę plotek – kto się z kim całował, przespał czy kto kogo odwiózł do domu. Jest jak na potańcówce w liceum albo na studiach.