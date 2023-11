"Tanio już było." Drożyzna na świątecznym jarmarku

Czy przekłada się to na liczbę klientów? Sprzedawcy zgodnie podkreślają, że nie widać, by ceny kogoś odstraszyły. – Zainteresowanie jest naprawdę spore – przyznaje mężczyzna pracujący w jednej z budek. - W weekend jest trochę większy ruch, akurat ja byłem zaskoczony, bo ten dzień jakoś specjalnie od weekendu nie odbiegał. Myślę, że to jest związane z tym, że jarmark niedawno się otworzył, każdy chce zobaczyć, jak to wygląda i co się dzieje. Niedługo pewnie trochę spadnie, ale znowu wejdzie na wyższe obroty w okresie przedświątecznym i świątecznym. Co roku to wygląda podobnie.