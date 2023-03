Nagrali, co robił ksiądz. Kościół był pełen dzieci

Występ podczas rekolekcji w Słupach

To jednak nie wszystko. Kapłan zaczął bowiem beatboxować, a zgromadzoną w kościele młodzież poprosił o rytmiczne wykrzykiwanie "joł" i klaskanie do rytmu. Ksiądz Bartłomiej nie ograniczył się wyłącznie do jednego bitu, prezentując szersze spektrum swoich umiejętności. Na koniec zaś zaimprowizował skreczowanie na pozbawionej włosów głowie innego kapłana.