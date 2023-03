Nagranie z dziewicą konsekrowaną niesie się po sieci. Pokazał je ksiądz

"Ksiądz z osiedla" pokazuje, że duchowny może odnaleźć się w mediach społecznościowych. Jego konto na TikToku śledzi już prawie 100 tysięcy użytkowników. Zarówno osoby wierzące, jak i te nie nieprzynależące do tego kręgu wyznaniowego przyznają, że ksiądz w ciekawy sposób ukazuje, z jakimi wyzwaniami mierzy się, spełniając swoje powołanie.

Jeden z nowszych postów jednak nie specjalnie przypadł użytkownikom mediów społecznościowych do gustu. Wspólne nagranie księdza z kobietą po ślubach czystości wywołało mieszane uczucia.

Sam "Ksiądz z osiedla" nie odpowiedział na żadne negatywne czy wyśmiewające całą sytuację komentarze. Duchowny zapowiedział jedynie specjalny materiał, który pojawi się na YouTube i zachęcił internautów do pozostawiania pytań.

Dziewica konsekrowana to kobieta, która w obecności biskupa diecezjalnego składa śluby czystości. W Polsce, według danych z sierpnia 2020 roku, takich dziewic konsekrowanych jest 329. Podejmując ten krok, kobieta decyduje się na zachowanie czystości do końca życia. Często w języku potocznym używa się stwierdzenia, że dziewice konsekrowane składają "mistyczne zaślubiny z Jezusem". W trakcie tej uroczystości kobieta dostaje specjalną obrączkę, która staje się symbolem podjętej przez nią decyzji.

