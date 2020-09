WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 cccbotkibuty 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Najchętniej wybierane botki przez kobiety Botki to zdecydowanie najchętniej wybierane przez kobiety obuwie jesienno-zimowe. Kategoria botków jest jednak bardzo szeroka, ponieważ znajdują się w niej zarówno buty na płaskiej podeszwie, jak i na różnych typach obcasów, a także obuwie wykonane z zamszu, skóry, materiałów ekologicznych. Jakie botki są najchętniej wybierane przez kobiety? Podpowiadamy. Podziel się Najchętniej wybierane botki przez kobiety (materiały partnera) Botki zamszowe - wygodne i odpowiednie na jesień Jednym z najczęściej wybieranych przez kobiety modeli obuwia są botki zamszowe, które świetnie sprawdzają się w okresie jesiennym. Zamsz to materiał wyjątkowy, ponieważ jest chłonny, prosty w czyszczeniu, a także odporny na wysokie i niskie temperatury. Najbardziej charakterystyczną cechą tego materiału jest brak części licowej, co sprawia, że zamsz jest bardzo miękki, a jego faktura jest włoskowata. Botki zamszowe bardzo dobrze sprawdzą się na chłodniejsze dni, a więc w sklepach można znaleźć zarówno botki wykonane z naturalnego zamszu, jak i syntetycznego. Ten drugi materiał jest bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia, a także dłużej zachowuje swój wygląd. Wybór botków zamszowych jest naprawdę bardzo szeroki, ponieważ można znaleźć zarówno obuwie przypominające nieco kowbojki, jak i botki na płaskiej podeszwie lub na obcasie typu szpilka, czy też słupek. Takie obuwie można łączyć ze spodniami, sukienkami i spódnicami. Dobrze wiedzieć o tym, że naturalny kolor zamszu jest brązowy, jednak obecnie producenci tworzą także buty w innych barwach. Właśnie dlatego można zdecydować się na zakup botków czarnych, fioletowych, a nawet niebieskich. materiały partnera (materiały partnera) Ponadczasowe botki skórzane Skóra naturalna to materiał elegancki, uniwersalny i ponadczasowy. Właśnie dlatego botki skórzane także są często wybierane przez kobiety. Buty wykonane ze skóry naturalnej są gwarancją wygody i zdrowych stóp. Ten materiał świetnie dopasowuje się do kształtu stóp, a skóra potrafi oddychać, dzięki czemu zapewniony jest komfort cieplny. Skórzane botki mogą więc stać się z biegiem czasu drugą skórą. Takie obuwie jest także wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia, a także świetnie sprawdza się nawet na deszczową pogodę. Botki skórzane nie wychodzą z mody od wielu lat, dlatego dla kobiet ceniących obuwie uniwersalne są one jak najbardziej odpowiednie. Modne botki na sezon 2020/2021 materiały partnera (materiały partnera) Trendy na sezon jesienno-zimowy koncentrują się przede wszystkim na połączeniu wygody oraz nietypowej stylistyki. Projektanci idą w stronę nieskrępowanej swobody kolorystycznej i ciekawego wzornictwa. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że w sezonie 2020/2021 modne będą nadal zwierzęce wzory. Takie też botki podbijają wybiegi na całym świecie, dlatego warto mieć w swojej szafie przynajmniej jedną parę obuwia z motywem wężowym. Popularne są także botki w nietypowych kolorach, na przykład białym lub różowym, a także z dodatkowymi zdobieniami, na przykład kokardami, ćwiekami lub kryształkami. Wciąż bardzo popularne będą botki na słupku, które dla wielu kobiet zastąpiły tradycyjny obcas typu szpilka. Okazuje się, że słupek jest bardzo stabilny, wygodny i komfortowy, dlatego doskonale sprawdza się właśnie na jesień i zimę. Kolejnym trendem na nadchodzący sezon są botki na wysokiej platformie, które optycznie podwyższają sylwetkę i sprawiają, że nogi wydają się dłuższe. Warto pamiętać o tym, że modne są także klasyczne czarne matowe lub lakierowane botki, wykonane ze skóry naturalnej, a także botki zamszowe, które przypominają kowbojki i świetnie wpisują się w obecne trendy. Botki na jesień powinny być przede wszystkim komfortowe i wygodne, ponieważ wiele kobiet musi w nich przebyć drogę do pracy, odprowadzić dzieci do przedszkola lub szkoły, a także wybrać się na zakupy. Właśnie dlatego najlepiej postawić na materiały naturalne, takie jak skóra i zamsz, natomiast obcas trzeba dopasować do siebie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić botki na płaskiej podeszwie, albo na niskim słupku. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku