Oto najlepsza pora na wietrzenie mieszkania. Szybko zauważysz korzyści

Mieszkanie warto wietrzyć krótko, ale intensywnie. Od listopada do marca czas wymiany powietrza w pokojach nie powinien być dłuższy niż 10 minut. Optymalna długość wietrzenia mieszkania to od czterech do sześciu minut. W taki sposób szybciej przywrócimy temperaturę, która wcześniej panowała w pokoju. Najlepiej robić to z samego rana, przed 10, lub późnym wieczorem, po 22, ponieważ wpuszczane do wnętrz powietrze jest wtedy mniej zanieczyszczone.