Białe skarpetki będą jak nowe. Wystarczy jeden prosty trik

Czego więc używały do wybielania skarpetek? Sody oczyszczonej, która w połączeniu z wodą tworzy najlepszy produkt do wybielania. Wystarczy, że wsypiecie łyżkę sody oczyszczonej do miski i dolejecie odrobinę wody. Powstałą pastę należy wetrzeć dokładnie tam, gdzie skarpetki są najbrudniejsze. Po kilku minutach włóżcie je do wody i pozostawcie na kilka godzin. Następnie wrzućcie do pralki i wypierzcie. Voila, i gotowe!