Najlepsze na wiosnę. Stylowe parki to nasze ulubione kurtki

Funkcjonalne ściągacze, wiele praktycznych kieszeni, kaptur, który ochroni zarówno przed wiatrem, jak i deszczem, a także niezobowiązujący, uwielbiany przez kobiety styl – jeśli wygodna kurtka na wiosnę, to tylko parka!

Najlepsza wiosenna kurtka - parka

Jeszcze niedawno na wiosnę popularne były dwa rodzaje dłuższych okryć: elegancki trencz lub sportowa parka. Jako alternatywę wybierałyśmy kardigan lub długą bluzę. Teraz wybór jest szerszy, a my możemy przebierać także spośród trenczy ze sportowymi akcentami, jak i parek w eleganckim stylu. Te ostatnie pokochałyśmy za wygodę. Są niezastąpione jeśli lubisz aktywnie spędzać czas.

Parka to kurtka na każdą pogodę i dla wielu typów sylwetki. Dzięki paskowi lub marszczeniom nie ukrywa wcięcia w talii, w przeciwieństwie do obszernych płaszczy, narzutek oversize i pikowanych kurtek. To prawdziwe ubranie na miarę potrzeb nowoczesnych kobiet. Za ich popularność odpowiadają także odpinane elementy, wiele wariantów noszenia dzięki sprytnej regulacji np. długości rękawów i luźny fason.

Jaka parka na wiosnę?

Wiosenne parki to najczęściej modele nieocieplane. Do wyboru są modele o różnych krojach i przeznaczeniu. Parki przeciwdeszczowe, lekkie wiatrówki, modele eleganckie i te, które łączą różne funkcje, jak np. modele z podpinką, dwustronne lub z odpinanym kapturem.

Parka do pewnego momentu uchodziła za młodzieżową, dłuższą kurtkę. Teraz tę kurtkę noszą osoby w każdym wieku, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Źródła tego typu okryć to wielofunkcyjne kurtki inspirowane stylem militarnym. Niektóre z nich do dzisiaj zdobią pagony i stylizowane na wojskowe akcenty. Niektóre z nich są uszyte z tkanin nawiązujących do tych, z których szyje się mundury. Te modele mają w sobie sporo stylowego "pazura".

Czas na odważny styl

Stylowe parki z oryginalnymi detalami to sposób na to, aby skutecznie pożegnać klasyczny, prosty i nudnawy płaszczyk, a wiosenne stroje tworzyć z fantazją. Liczne marszczenia, podpinane rękawy, napy, kieszonki, suwaki i troczki sprawiają, że efektowne parki przykuwają wzrok. To baza do stylizacji z modnymi sneakersami, jak i skórzanymi botkami w stylu motocyklowym. Charakterystycznym elementem klasycznej parki jest oryginalny, dłuższy tył.

Elegancka parka

Zmienna pogoda w okresie przejściowym wymaga odpowiedniego przygotowania także pod kątem ubioru. Parka to dobry pomysł z wielu powodów. To okrycie daje nam komfort płaszcza sięgającego za pośladki, funkcjonalny kaptur ochroni fryzurę przed przelotnym deszczem czy wiatrem, wysoki kołnierz uchroni przed porannym chłodem, a wszystko to nie wyklucza eleganckiego stylu. Zwróć uwagę na dwa typy eleganckich parek: w pięknym odcieniu pudrowego różu i świetne kurtki w kolorze granatowym, które pasują do białej bluzki i jeansów.