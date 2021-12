Najlepsze stylizacje ciążowe Anny Dereszowskiej: inspiracje dla przyszłych mam

Czarno-biały casual w wydaniu Anny Dereszowskiej

Nie ma bardziej ponadczasowego połączenia, niż duet czerni i bieli. Anna Dereszowska dobrze o tym wie, bo to właśnie takie zestawienie kolorów postanowiła wykorzystać w swojej codziennej stylizacji, do której przemyciła odrobinę elegancji. Ponownie głównym bohaterem jest ciepły golf, który sugeruje, że to właśnie takie swetry są ulubionymi elementami zimowej garderoby polskiej aktorki.