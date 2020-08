WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 spódnice na jesień 3 godziny temu Najmodniejsze spódnice na jesień 2020 - te modele musisz mieć w swojej szafie Tej jesieni modne spódnice są mocną konkurencją dla spodni paper bag i jeansów mom fit. Jakie wybrać, by wyglądać stylowo? Sprawdziliśmy najmodniejsze spódnice na jesień 2020, które królują na wybiegach i Instagramie! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Spódnice na jesień charakteryzują się niezwykłymi fasonami. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Jaka spódnica na jesień? Na te modele warto postawić w tym sezonie! Mają bezpieczną długość midi albo sięgają tuż przed kolano. Są idealne do noszenia z botkami na platformie typu Chelsea boots i z kozakami za kolano. Najmodniejsze spódnice na jesień są nie tylko stylowe i kobiece, ale też bardzo praktyczne. A w sieciówkach znajdziemy mnóstwo oryginalnych propozycji do noszenia na luzie, do biura czy przy wyjątkowych okazjach. Strzałem w dziesiątkę są te z ekologicznej skóry, które do jesiennych trendów wracają co roku, ale w stylizacjach na chłodne dni perfekcyjnie sprawdzą się także modele ze sztruksu, aksamitu czy wełny. Jakie spódnice będą modne jesienią 2020? Zobacz nasze typy! Spódnice trapezowe na jesień 2020 U Victorii Beckham królują te z wełny i tweedu noszone do prostych swetrów i muszkieterek na obcasie. U Alexandra McQueena hitem były pikowane, trapezowe spódnice z pianki. A wybieg Gucci zdominowały klasyczne modele w kształcie trapezu z zaszewkami. Bez względu na to, którą wybierzesz, musisz wiedzieć, jak ją nosić! Kozaki z dopasowaną cholewką za kolano i koszula z fontaziem stworzy z trapezową spódnicą modny look do biura. A po godzinach sprawdzą się botki na platformie i sweter oversize. Midi wciąż na topie – modne spódnice do połowy łydki Plisowana, ołówkowa, a może kopertowa? Tej jesieni nosimy każdą. Grunt, by sięgała do połowy łydki. Spódnice midi były nieodłącznym elementem kolekcji topowych projektantów – od Balmain po Valentino. W tym sezonie są częścią biurowego mundurka (jak u Celine czy Bottega Veneta) albo współgrają z dzianinami o różnych grubościach. Świetnym wyborem będzie zarówno ołówkowa midi z rozporkiem na nogę, jak i ta z plisami w ciemnym kolorze. Zamiast do trampek i koszul zakładamy ją do botków – na niskim słupku lub platformie i do gigantycznych swetrów lub bluz. Wygodnie, ciepło i kobieco! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Spódnice z eko-skóry – rockowe i eleganckie Mini w czerni łączymy z klasycznymi kozakami oficerkami, jak u Etro. A długie spódnice z eko-skóry nosimy do biura z białą koszulą i pantoflami mary jane, jak u Miu Miu. Jedno jest pewne: bez względu na to, jaki jest Twój styl ubierania się, skórzana spódnica to must have w Twojej jesiennej garderobie. Wybierz czarną albo w głębokim, mocno nasyconym odcieniu butelkowej zieleni, śliwkowego fioletu czy bordo! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Jeansowa spódnica na jesień 2020 Latem do łask wróciły mini z denimu w stylu lat 2000. Teraz czas na ołówkowe spódnice jeansowe do połowy łydki z rozporkiem z przodu. Jasne, granatowe, a może szare? Wybierz tę, która najlepiej komponuje się z tym, co kryje Twoja szafa i noś z botkami kowbojkami, trampkami za kostkę czy sportowymi bluzami w klimacie lat 90. Taka spódnica z dżinsu to idealna baza jesiennych, streetwearowych outfitów! Genialne spódnice znajdziesz na Allani.pl. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Mini z falbankami – dziewczęca spódnica do jesiennych stylizacji Możesz stylizować ją z ubraniami boho albo z ekstrawaganckimi elementami garderoby na wieczór. Krótkie spódnice z falbanami królowały u Balmain i Louis Vuitton, a teraz są hitem w sieciówkach. Te w kwiatowe wzory na co dzień łączymy z zamszowymi botkami, ażurowymi swetrami i ramoneskami z zamszu. A te z tiulu wybieramy na wieczór w zestawie z koszulami w neonowych barwach i botkami na szpilce! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze