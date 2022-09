Nałóż na twarz dla spektakularnych efektów. Kosztuje grosze, a działa jak drogi zabieg u kosmetyczki

Jesteście fankami naturalnych kosmetyków i nieinwazyjnych zabiegów? Nic dziwnego! Często to właśnie najprostsze rozwiązania okazują się zbawienne dla każdego typu skóry, nawet tej borykającej się z przesuszeniem, trądzikiem czy przebarwieniami. Testowanie domowych trików jest też z pewnością dużo tańsze niż testowanie coraz to nowszych kosmetyków. Wniosek: same plusy, zero minusów. Bohaterem tego tekstu jest siemię lniane, które wiele osób ma już w swojej kuchni. Mimo wszystko warto wiedzieć, że kilogram tych nasion kosztuje w sklepach jedynie kilka złotych. Jak wykorzystać je w domowym SPA?