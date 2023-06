"Namiotowe" sukienki podbijają internet. Modele w stylu Rozenek-Majdan i Racewicz będą hitem lata

Idealna sukienka na lato to taka, która pozwala czuć się sobą, a przy okazji zapewnia look godny bywalczyni modnych kurortów. Bez względu na to, czy wybierasz się w długą podróż samochodem, czy spacerujesz po Lazurowym Wybrzeżu, sprawdzi się model, który spełnia wszystkie te warunki. To tak zwana "tent dress", czyli sukienka "namiotowa", którą w tym sezonie upodobały sobie gwiazdy.