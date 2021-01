Napisała książkę pt. "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli". Stanie się poradnikiem dla uczniów?

Magdalena Siemion z Instytutu Międzykulturowego Dialogu Jana Pawła II napisała książkę pt. "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli". - Wśród katolików do dzisiaj panuje przekonanie - Kościół zresztą przez wieki na to pracował - że seks jest czymś, co najmniej podejrzanym, wstydliwym, niemalże zwierzęcym – mówiła w wywiadzie promującym lekturę.

Magdalena Siemion jest doktorantką filozofii na Uniwersytecie Papieskim i badaczką papieskiej teologii ciała. Pracuje również w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i jakiś czas temu napisała książkę o nauce papieża JP II na temat cielesności człowieka. Być może, za sprawą nowego ministra edukacji, pozycja trafi do uczniów.

"Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli"

Jak przyznała Siemion, po napisaniu książki spotykała się z negatywnymi opiniami dotyczącymi samego tytułu. - Pewna starsza pani powiedziała mi, że ten tytuł jest haniebny: "Jak można zestawić osobę papieża z takim słowem?". To świadczy tylko o tym, że nie ma ona zielonego pojęcia o teologii ciała, jak niestety większość osób w Polsce – oceniła Siemion. Dodała, że "wśród katolików do dzisiaj panuje przekonanie - Kościół zresztą przez wieki na to pracował - że seks jest czymś, co najmniej podejrzanym, wstydliwym, niemalże zwierzęcym".

W swojej pracy Siemion bazuje na katechezach Jana Pawła II, które wygłaszał podczas środowych audiencji od 1979 do 1984 roku. - Papież afirmuje w nich człowieka poprzez ciało, dowartościowuje akt małżeński jako coś bardzo ważnego i pięknego – podkreśliła w rozmowie opublikowanej przez "Gazetę Krakowską".

W wywiadzie poruszyła też temat antykoncepcji i seksu przedmałżeńskiego. - To, że Kościół jest przeciwny antykoncepcji, wynika właśnie z szacunku do ciała. Tu nie chodzi o restrykcje, a o to, by katolicy zrozumieli istotę prawdziwej miłości. A ta powinna być wolna, wierna, całkowita i owocna. I dopiero wtedy mamy do czynienia z pełną miłością, bo w taki właśnie sposób kocha Bóg, a Bóg jest miłością - tłumaczyła.

- Więc to nie jest prawdziwa miłość, jak ktoś mówi: "Super, ja cię kocham, ale nie przyjmuję twojej płodności". To gdzie tu jest prawdziwe, całkowite oddanie się - gdzie dar z siebie? Gdzie zaufanie do Stwórcy? – dodała.

Dzisiaj książka Siemion znów wzbudza kontrowersje - ponieważ zarekomendował ją minister Czarnek. Prześmiewczy portal AszDziennik zacytował jej fragmenty, które stały się hitem sieci. Duże emocje wzbudził choćby ten o dziewictwie: "Wyobraź sobie, że masz najnowszy model iphone'a i właśnie wpadłeś na genialny pomysł, by dać go swojej młodszej siostrze. Za chwilę przychodzi twój brat i prosi, abyś jemu też dał ten telefon. Ale ty właśnie oddałeś go siostrze. Czy możesz dać telefon bratu, telefon, którego nie masz? Nie jestem pewna, czy to dobra analogia, ale coś podobnego dzieje się z naszym ciałem - raz komuś oddanym. Jeżeli komuś coś daję, to więcej tego nie mam". Autorka "Seksu..." porównała też antykoncepcję do... zabicia babci.

