Udzieliły wywiadu niemieckiemu magazynowi. "Moje pokolenie jest pierwszym, które zaczęło czuć się nieswojo w Kościele"

"Dorastałam w katolickiej rodzinie, (…) żadne z mojego rodzeństwa nie chodzi do Kościoła"

Mary Komasa od początku wspiera strajk kobiet. Kiedy na ulicach protestowały tłumy przeciwko decyzji Trybunały Konstytucyjnego, zakazującej aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, wyrażała swoje poparcie dla manifestantów. Magazynowi Sleek opowiedziała o tym, co widziała na ulicach i jakie wywarło to na niej wrażenie. - Płakałam cały wieczór - wyznała.

Dodała, że przeraża ją to, co dzieje się w Polsce, ale widzi światło w tunelu. Oceniła, że dzisiejsze pokolenie widzi, że polityka jest mocno powiązana z Kościołem i odwraca się od tej instytucji. - Żadne z mojego rodzeństwa nie chodzi do Kościoła. W ogóle nie jesteśmy religijni. I myślę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem - ludźmi urodzonymi w latach osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych - którzy nie chodzą do Kościoła w każdą niedzielę. Wspominam o tym, ponieważ Kościół w Polsce naciska na całkowity zakaz aborcji, popiera również przemoc wobec społeczności LGBTQ+ - powiedziała Mary Komasa.

- Są chwile, w których czuję się całkowicie bezsilna. To, co dzieje się obecnie w Polsce, jest absolutnie bolesne (...) - mówiła modelka. - Prawo kobiety do wyboru jest papierkiem lakmusowym dla zdrowego, postępowego społeczeństwa. Ten moment będzie miał wpływ na polską społeczność przez kolejne dziesięciolecia. Najbardziej niepokoi mnie reakcja polityków w naszym kraju na to, co się dzieje. Zamiast próbować uspokoić sytuację, zamiast nas zjednoczyć, wysłuchać nas, jeszcze bardziej dzielą kraj. Wczoraj szef partii rządzącej wygłosił publiczne oświadczenie, w którym kpił ze "strajków kobiet" - dodała.