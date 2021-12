Natalia Paździor z "MasterChefa" wyrosła na prawdziwą piękność. Niewiarygodne, jak się zmieniła

- To był miły czas. Super przygoda, którą zawsze będę mieć w sercu. Jestem dumna z młodszej wersji siebie. Odważyłam się na coś takiego w wieku 11 lat. Nie wiążę, póki co swojej przyszłości z gastronomią, ale na pewno jest to moje hobby, które realizuję w zaciszu domowym. Nie gotuję w takim stopniu, jak po programie, kiedy jeździłam na wiele wydarzeń i warsztatów. Wiadomo, że teraz, przez pandemię, wszystko trochę przycichło. Nadal jednak dostaję propozycje prowadzenia różnych eventów. Wydaje mi się, że gotowanie będzie mi towarzyszyć przez całe życie - opowiada.