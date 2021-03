Nie bądź gapą, łap okazję. Dziesiątki ślicznych i tanich torebek na wiosnę

Praktyczna, niedroga i modna. To określenia, które idealnie oddają charakter torebki idealnej. Dzięki niej będziesz mieć pod ręką wszystko, czego potrzebujesz i wyrazisz swój styl.

Najlepszy dodatek za grosze - czas na nową torebkę

Podstawą szafy zawsze powinny być ubrania i dodatki, które nie wyjdą z mody i pasują do naszego stylu i figury. Dzięki temu błyskawicznie możemy skomponować strój, który się sprawdzi. Jedną z podstaw klasycznej garderoby jest czarna torebka w eleganckim stylu, którą możesz nosić na co dzień, bez względu na to, jak bardzo casualowy czy elegancki jest twój strój.

Wygoda – tak, ale nie zapominaj o stylu

Na co dzień wybierz dużą torebkę listonoszkę, która pomieści wszystko to, czego będziesz potrzebować w ciągu dnia – łącznie z tabletem, książką czy laptopem. Duży format torebki nie oznacza, że jesteś skazana na workowate modele. Wręcz przeciwnie – większe torebki noszone przez ramię to także wyraziste, ciekawe dodatki.

Torebka, która przyciąga wzrok

Jaką torebkę wybrać, jeśli chcemy przykuć uwagę? Warto postawić na intensywne kolory, takie jak: fuksja, leśna zieleń, intensywny i ciepły odcień koloru żółtego, fiolet, turkus lub czerwień. Metaliczny blask to drugi ze sposobów na to, aby uczynić z listonoszki bohaterkę stylizacji.

Z jednej trony to lekko połyskujące materiały lakierowane, z drugiej te w całości pokryte odbijającą światło powłoką w kolorze srebra i złota, także w różowawym czy miedzianym odcieniu. Do niedawna utożsamiane z bezguściem srebrne i złote dodatki dobrze ożywią ciemną garderobę i wcale nie musisz wybierać modelu o mocno błyszczącej powierzchni - wystarczy jedynie połysk albo metaliczne akcenty.

Rockowy dodatek

Ćwieki to kwintesencja rockowego stylu, który, wbrew pozorom, dodaje uroku kobiecie w każdym wieku. Napy nabite na butach, paskach, ramoneskach czy spodniach, gwarantują wyrazisty look. Dzięki rockowym dodatkom możesz przemycić odrobinę buntowniczego smaku do każdego stroju. Ozdobione ćwiekami i łańcuszkami torebki świetnie wyglądają z codziennymi stylizacjami, jednak nie obawiaj się łączyć ich z tymi formalnymi.

Listonoszka to nasza ulubiona torebka

Klasyczna listonoszka jest wygodną torebką niezastąpioną w podróży, na zakupach i w czasie wolnym. Dzięki niej będziesz mieć pod ręką wszystko, czego potrzebujesz. Portfel, telefon i klucze będą bezpieczne, a ty zyskasz stylowy dodatek.

Niewielkie, ale i tak imponują pojemnością. Damskie listonoszki o średnim rozmiarze to jedne z najchętniej wybieranych torebek. Na które modele warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim te najbardziej praktyczne, czyli ciemne, z regulowanym paskiem i w klasycznych kształtach. Najchętniej kupujemy prostokątne, kwadratowe i te lekko zaokrąglone u dołu.

Kobiecy dodatek do wielu stylizacji

Jeśli szukasz torebki, która równocześnie będzie pasować do wielu stylów i z każdym z nich prezentować się korzystnie, postaw na minimalistyczną listonoszkę - tu "mniej" znaczy "więcej". Te foremne, proste i praktyczne torebki nie muszą przykuwać wzroku, aby dobrze dopełnić stylizację.

Pastelowy i zgaszony róż bowiem to dobry sposób na stworzenie bardzo kobiecego looku. Ten odcień nie jest przesłodzony i landrynkowy, więc swobodnie możesz nosić go jako dodatek do bardziej formalnych strojów. Pięknie wygląda w połączeniu z szarością, więc jeśli masz w szafie szary lub popielaty płaszcz, koniecznie wypróbuj taki duet.

Intensywnie czerwona torebka – postaw na kontrast

Mała, czerwona torebka na pasku lub w formie kopertówki to kolorystyczna alternatywa dla czerni, szarości i brązów. Jeśli nie chcesz wystylizować się na starszą panią, ożyw swoją stylizację kolorowymi dodatkami, na przykład modną, małą torebką na niezbędne drobiazgi. Kolor z łatwością dopasujesz zarówno do małej czarnej, jak i do jeansów.

Wyjątkowe torebki