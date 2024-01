Nie jedz takich ziemniaków. Są trujące

Pyry, ziemniaki, kartofle. Można śmiało powiedzieć, że to jedno z ulubionych warzyw Polaków, które często ląduje na naszych stołach. Ziemniaki z wody z dodatkiem koperku stanowią idealny dodatek do obiadu, sałatka ziemniaczana to znakomity pomysł na kolację, a frytki… No kto nie lubi frytek? Zanim jednak zabierzemy się do obierania i gotowania porcji ziemniaków, warto dobrze im się przyjrzeć.