Nie ma dobrych wieści z pałacu. Ujawnił, jak traktuje ją William

Para doczekała się trójki dzieci i od lat uchodzi za zgrane małżeństwo, choć co pewien czas w mediach pojawiają się doniesienia o rzekomych kłótniach czy zdradach księcia Williama. Syn króla Karola III podobno bardzo szybko się złości, jednak jego żona ma mieć na to swój sposób.

W najnowszej rozmowie z express.co.uk Tom Quinn ponownie przyznał, że następca tronu ma skłonność do napadów złości, jednak jego żona ma swoje sposoby na zatrzymanie eskalacji konfliktu. - Kate traktuje Williama jak czwarte dziecko - powiedział.

Pisarz dodał też, że zarówno Kate, jak i William publicznie trzymają się wyznawanej przez zmarłą Elżbietę II zasady "nigdy nie narzekaj, nigdy się nie tłumacz" i m.in. to - zdaniem Quinna - stoi za sukcesem ich małżeństwa.

- William przejmuje maniery i sposób zachowania po swojej babci. Kate także nie narzeka i oboje trzymają się tego, co uczyniło królową Elżbietę II tak niezwykłą monarchinią - podsumował na łamach Express.co.uk.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl