Nie popełniaj tego błędu. Stylistki paznokci ostrzegają

Jednak korzyści związane z perfekcyjnym wyglądem nie zawsze równoważą pewne zagrożenia. Eksperci sugerują, że zbyt częste stosowanie hybryd może osłabiać naturalną płytkę paznokcia . To wyzwanie szczególnie dotkliwe w okresie, gdy stopy są skryte w zimowych butach.

Jesień i zima to idealne pory na odpoczynek od hybryd. Kiedy skrywamy stopy w grubszych skarpetach i ciepłych butach, stylizacja traci na znaczeniu. Dlatego specjaliści radzą usunąć hybrydowe lakiery i pozwolić paznokciom się zregenerować . Kluczowe jest, aby dać płytce paznokcia czas na odbudowę, co w praktyce oznacza minimum trzy miesiące bez hybryd.

Konsekwencje dłuższego noszenia hybryd to więcej niż tylko kosmetyczna niedogodność. Zbyt długie pozostawienie hybryd może prowadzić do gromadzenia się wilgoci pod lakierem i rozwoju infekcji bakteryjnych lub grzybiczych. To aspekt, który często bywa pomijany przez użytkowniczki, ale jego ignorowanie może skończyć się zdrowotnymi problemami.