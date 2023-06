Nie poszła na protest po śmierci Doroty. Powiedziała, co o nim sądzi

Zapewniła też, że jednoznacznie popiera hasła protestów. - Nie ma mnie na marszu, ale utożsamiam się całym sercem z hasłem "Ani jednej więcej". Uważam, że kobiety powinny mieć zapewnione bezpieczeństwo. Przecież ratowanie ludzkiego życia w sytuacji zagrożenia, kiedy płód obumiera, to jest stan wyższej konieczności - kontratyp. Lekarz, który nie podejmuje takiego działania, który dopuszcza do tego, że kobieta umiera na sepsę to jest po prostu konował, nie lekarz - podkreśliła Schreiber.