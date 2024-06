Nawet 5 tys. zł kary. Natychmiast wynieś z piwnicy

Piwnica to popularne miejsce do przechowywania różnorodnych rzeczy, od przetworów domowych po narzędzia i sprzęty ogrodnicze. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że niektóre przedmioty pod żadnym pozorem nie powinny się tam znaleźć.

Przechowywanie substancji łatwopalnych w piwnicy jest surowo zabronione. Pomieszczenia te często nie są dobrze wentylowane, co zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru. Upewnijmy się więc, że nie trzymamy tam rozpuszczalników, farb, kanistrów z benzyną oraz olei.

Zabronione jest też trzymanie w niej akumulatorów samochodowych. Jak przypomina Polsat News, zawierają one substancje chemiczne, które mogą emitować szkodliwe opary, a także stanowić ryzyko pożarowe w przypadku wycieku kwasu.

Należy usunąć z piwnicy również butle z gazem (nawet puste), używane do kuchenek turystycznych czy grilli. W przypadku wycieku gazu, który jest cięższy od powietrza, gaz gromadzi się na poziomie podłogi, co stwarza ogromne zagrożenie wybuchowe.

Za trzymanie w piwnicy przedmiotów zawierających składniki łatwopalne, materiałów pirotechnicznych czy wybuchowych, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, może grozić mandat w wysokości od 20 do nawet 5 tys. zł . Mandat może wystawić zarówno policja, jak i straż pożarna.

Kolejną grupą przedmiotów, których nie możemy przechowywać w piwnicy, są materiały pirotechniczne, w tym fajerwerki. Są wysoce niebezpieczne, a w razie przypadkowego zapłonu są w stanie spowodować bardzo poważne uszkodzenia. Jeśli się ich nie pozbędziemy, możemy zostać ukaranym mandatem, sięgającym najczęściej do 5 tys. zł.

Unikajmy też stawiania w przejściu dużych mebli, które potencjalne mogą utrudnić ewakuację w przypadku zagrożenia. Zgodnie z Art. 82. Kodeksu wykroczeń o niewykonywaniu obowiązków przeciwpożarowych, każdy, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji podlega karze aresztu, grzywny albo nagany. Wysokość grzywny w tym przypadku to 200 zł.

Kolejna grupa to przedmioty, za które nie zostaniemy ukarani mandatem, ale których lepiej nie przechowywać w komórce lokatorskiej. Należą do nich ubrania, książki, gazety czy czasopisma, co związane jest z ryzykiem pożaru w piwnicach.