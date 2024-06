33 mieszkania i wreszcie dom. Nie jest tajemnicą, gdzie dziś żyje

"Taka miłość w sam raz", "Nie chcę więcej", Moja miłość największa" czy "Moja droga" to piosenki śpiewane przez Michała Bajora. Artysta występuje już od 50 lat i nadal nie zwalnia tempa.

Piosenkarz aktywnie udziela się na Instagramie. W jednym z opublikowanych postów opowiedział o swoich licznych przeprowadzkach. "Tak naprawdę to chciałbym mieć swój pokój w hotelu (...). Nie muszę sprzątać, nie muszę gotować, nie muszę nic robić" - wyznał.

Muzyk aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie często publikuje zdjęcia i filmiki z trasy koncertowej. Obserwuje go ponad 26 tys. osób. W jednym z opublikowanych filmików wyznał, że zanim kupił swój dom, mieszkał w 33 różnych mieszkaniach. Co sprawiło, że zdecydował się na zakup własnego lokum? Zebranie w Teatrze Buffo.

Artysta od 25 lat mieszka w domu z dużym ogrodem w podwarszawskich Pęcicach Małych. To niewielka wieś w powiecie pruszkowskim, która zamieszkiwana jest przez wielu artystów, m.in. Magdę Umer.

Prawdziwy przełom nastąpił dekadę później, kiedy wydał swoją pierwszą płytę "Michał Bajor Live" , dzięki której dał się poznać szerszej publiczności. Krążek został doceniony zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Mimo ogromnej popularności artysta konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. Łączono go z wieloma osobami, jednak muzyk nie skomentował medialnych doniesień. W wywiadzie udzielonym "Dzień Dobry TVN" zrobił wyjątek.

