Największy "pożeracz" prądu. Pobiera go więcej niż piekarnik

Lodówka, telewizor, kuchenka elektryczna, pralka - to tylko niektóre z urządzeń, które znajdują się w większości domów. Każde z tych urządzeń zużywa energię, ale nie wszystkie są równie prądożerne.

W dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko naturalne idzie w parze z dbałością o domowy budżet, coraz więcej osób zwraca uwagę na zużycie energii elektrycznej w swoich domach. Jak możemy zmniejszyć nasze rachunki za prąd?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domowi "pożeracze" prądu

Niektóre z urządzeń działają przez wiele godzin dziennie, inne - przez 1-2 godziny na dobę. PGNiG udostępniło wyliczenia, które pokazują, co w naszym domu zużywa najwięcej prądu.

Na początek pod lupę wzięto czajnik, z którego zazwyczaj korzystamy kilka razy dziennie. Jak się okazuje, "choć to urządzenie nie jest duże, potrafi pobierać niemało prądu. Wyliczono, że roczne zużycie energii elektrycznej przez czajnik elektryczny to 240 kWh, co kosztuje nas 164,25 zł". Dużo tańsze jest ładowanie telefonu. Jak podaje PGNiG, to zaledwie 1,68 zł rocznie.

Ile prądu zużywa z kolei telewizor? Jak pokazują badania, Polacy spędzają na oglądaniu telewizji około 5 godzin dziennie. W przypadku 40-calowego urządzenia o mocy 70 to koszt 87,60 zł rocznie.

Dużo więcej zapłacimy za korzystanie przez taką samą ilość czasu z komputera stacjonarnego - 135,05 zł w skali roku. Z kolei używanie laptopa, na którym pracujemy osiem godzin dziennie, będzie kosztować nas 94,90 zł, podobnie jak w przypadku pralki - 98,80 zł.

Zobacz także : Masz taką zasłonę? Natychmiast ją zdejmij

Co pobiera najwięcej prądu? "Prądożerczy rekordziści"

Teraz pora na rekordzistów. Podium "pożeraczy energii" zajmują sprzęty kuchenne. Zdecydowanie najwięcej prądu pobiera płyta indukcyjna. Przyjmując, że obiad gotujemy codziennie, a przez 30 minut są używane dwa pola grzejne o mocy 2300 W i 1800, roczny koszt jej użytkowania wynosi 516,29 zł.

Drugie miejsce zajmuje piekarnik. Zakładając, że używamy go codziennie i rozgrzewamy do około 200 st. C na 40 minut, nasz rachunek wzrośnie o 343,10 zł w skali roku.

Podium zamyka lodówka, która przecież działa nieprzerwanie przez cały rok. Wyliczenia pokazują, że koszt pracy chłodziarko-zamrażarki A++ to 186,15 zł rocznie.