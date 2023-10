Nie są tylko "ozdobą karetki". Kobiet ratowniczek medycznych jest coraz więcej

- Miałam wtedy dopiero 22 lata. W środek pandemii wezwano nas do starszego mężczyzny, który miał typowo infekcyjne obawy. Tego dnia miałam też pod swoimi skrzydłami młodszego kolegę na praktykach studenckich. Wykonałam pacjentowi test na obecność koronawirusa. Był dodatni. Wszyscy na miejscu zamarli. Szybko musieliśmy wyjść do karetki, założyć białe kombinezony ochronne i wrócić na miejsce. To był niemały stres - wspomina Agnieszka.