Lekarka Anna Wardęga doświadczyła hejtu w najgorszej postaci. Teraz chce pomóc innym

Byłam na policji, ale skończyło się jedynie na wysłuchaniu. Funkcjonariusze nie chcieli sporządzić notatki, tłumacząc, że takie sprawy lepiej jest załatwiać przez sąd, bo u nich to będzie zbyt długo trwało. Później zwróciłam się do różnych instytucji lekarskich, ale nie otrzymałam konkretnej pomocy. Zostałam z tym sama i to jeszcze bardziej potęgowało strach. W końcu warszawska Okręgowa Izba Lekarska wsparła mnie, chociaż do niej nie przynależę.