To ludzie mówią bliskim przed śmiercią. Ratownik słyszał to wiele razy

Jarosław Sowizdraniuk, ratownik medyczny: Dobre pytanie, ale chyba nie. Nie przypominam sobie. Ale przez dłuższy czas pamiętałem twarze pacjentów, którzy mi umarli. Pamiętałem miejsca, w których to się zdarzyło. Do tej pory, kiedy jadę przez Wrocław i przejeżdżam obok klatek schodowych bloków, w których to się wydarzyło, to przypominam sobie te sytuacje, twarze. Także koszmarów nie miewałem, ale docierają do mnie pewne sytuacje z tamtego okresu. Dopiero teraz rozumiem, jak duże to było obciążenie psychiczne. Wiele emocji zostaje w podświadomości. Do tej pory mam problem z kompulsywnym jedzeniem słodyczy i oglądaniem seriali, ale oczywiście mogło być gorzej.