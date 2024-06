Bambus to popularna roślina z rodziny wiechlinowatych. Naturalnie występuje w tropikalnej i subtropikalnej części Azji, jednak można uprawiać ją także w naszym klimacie.

W sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet 6 metrów wysokości. Mogłoby się wydawać, że to idealna roślina na żywopłot i alternatywa dla pospolitej tui, jednak bambus ma jedną, dużą wadę — rozrasta się zastraszającym tempie, zajmując coraz większą powierzchnię.

Bambus to wyjątkowa roślina ozdobna o niepowtarzalnym, orientalnym charakterze. Coraz więcej osób decyduje się zasadzić ją w swoim ogrodzie. W warunkach naturalnych jeden pęd może wydłużyć się o nawet 120 cm w ciągu doby. W naszym klimacie bambusy osiągają "zaledwie" 6 metrów wysokości.

Jeśli rozważasz zasadzenie bambusa w ogrodzie, zastanów się dwa razy. Brytyjka Isobel Chetwood przestrzega przed uprawą rośliny, bowiem pędy wiechliny zniszczyły fundamenty jej domu - donosi "The Sun". Jak do tego doszło? Bambus jest rośliną ekspansywną. Oznacza to, że jego pędy rozrastają się bez opamiętania.