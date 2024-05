Idealny na żywopłot. Bije na głowę tuje

Bambus ogrodowy Nandina najlepiej rośnie w dobrze przepuszczalnej i żyznej glebie z lekko kwaśnym odczynem. Po zasadzeniu rośliny w takich warunkach nie potrzebuje zbytniej uwagi, jedyne co należy zrobić, to obserwować jej piękne kwitnienie. Jeśli jednak chcemy pobudzić jej obfity wzrost, należy dostarczyć nandinie nawóz zawierający fosfor i potas. Najlepiej użyć go jesienią i wiosną.