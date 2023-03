Nie tylko córka. Agencja wywiadu zdradza, ile dzieci Kim Dzong Un

Kiedy w listopadzie 2022 roku Kim Dzong Un pojawił się na jednej z prób rakietowych w towarzystwie 10-letniej córki, od razu zaczęto spekulować, czy to właśnie ona zostanie w przyszłości jego następczynią, czego nie potwierdzali przedstawiciele przywódcy. To był pierwszy raz, gdy polityk zaprezentował światu swoją pociechę.

Południowokoreańska agencja wywiadowcza NIS postanowiła zbadać temat, w końcu to właśnie w rękach potomków dyktatora mogą ważyć się losy milionów ludzi. Informacje, które ustalili, zszokowały media z całego świata. Według danych, które zebrali, Kim Dzong Un ma nie tylko córkę Kim Dzu Ae, ale również starszego syna, którego imienia nie ustalono. Na tym jednak nie koniec. Okazuje się bowiem, że ma jeszcze trzecie dziecko. Nie dotarto jednak do informacji, jakiej jest płci oraz kiedy się urodziło.

Informacje na temat potomków Kim Dzong Una to niejedyne rewelacje, którymi podzieliła się ze światem południowokoreańskiej agencji wywiadowczej NIS. Według ich danych już na przełomie marca oraz kwietnia Korea Północna przeprowadzi testy międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM). Warto dodać, że we wtorek siostra przywódcy ostrzegała Amerykanów, że jeśli będą próbowali zestrzelić pociski wystrzelone nad wodami międzynarodowymi Oceanu Spokojnego, uznają to za wypowiedzenie ich państwu wojny.