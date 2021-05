Nie wiesz co robić po maturze? To zrób sobie przerwę. Studia dla papierka to zmarnowany czas

- Po maturze, tak jak wiele osób z mojego pokolenia kompletnie nie wiedziałem, co chcę robić. Po liceum wiedziałem jedynie, co mi lepiej, a co gorzej wychodzi. Rodzice wmawiali mi, że dyplom uczelni to must have, żeby dobrze zarabiać, więc poszedłem na najbardziej ogólne i łatwe studia. Szczerze mówiąc, po prostu brakowało mi wtedy wyobraźni. Co można wiedzieć o świeżo upieczonym maturzyście po polskiej szkole, skoro rzadko kiedy do uczniów się indywidualnie podchodzi i profiluje? W efekcie mamy na rynku nieszczęśliwych ludzi źle wykonujących swoją pracę. Byłem jednym z nich - opowiada Piotr i dodaje, że dopiero mając 30 lat podjął decyzję, że będzie robił to, czym się najbardziej pasjonuje, nawet jeśli dla wielu nie będzie to "wykwintnym" zajęciem.