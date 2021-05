Maturalne zdjęcie Anity Werner. Jej uśmiech w ogóle się nie zmienił

Anita Werner cały czas może poszczycić się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Zawdzięcza to swojej naturalności oraz szczerości, co sprawia, że prowadzone przez nią "Fakty" są chętnie oglądane. Prezenterka nie opowiada zbyt wiele o swoim życiu prywatnym, choć od czasu do czasu pozwala sobie zdradzić nieco więcej.