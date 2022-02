Nie wpuścili jej do restauracji w Berlinie. Anna Mucha wyjaśniła powód

Anna Mucha lubi próbować nowych smaków podczas zagranicznych podróży. Jakiś czas temu kosztowała ślimaków w Paryżu. Teraz przyszedł czas na Berlin. Aktorka dopiero co poleciała do stolicy Niemiec i już przydarzyła jej się sytuacja, o której musiała opowiedzieć swoim obserwatorom na Instagramie. Okazuje się, że Mucha postanowiła wybrać się na obiad do restauracji azjatyckiej, lecz nie została do niej wpuszczona. Wszystko przez to, że przyjęła tylko dwie dawki szczepienia na COVID-19. Dlatego musiała jeść na dworze.