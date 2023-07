Nie wylewaj wody po ogórkach. Przyda się w kuchni

Dlaczego warto pić wodę po ogórkach?

W trakcie fermentacji zarówno warzywa, jak i sam roztwór zaczynają musować. To naturalny proces, za który odpowiada wspomniany wcześniej kwas mlekowy. Kwas mlekowy stosowany jest w trakcie antybiotykoterapii, bowiem wspiera on prawidłową pracę układu trawiennego, a do tego, chroni mikrobiom jelitowy. W ogórkach, jak i w wodzie po ogórkach, jest go wyjątkowo dużo, dlatego też warto spożywać je możliwie jak najczęściej.