Nie wyrzucaj przelanych roślin. W ten sposób je uratujesz

Jak uratować przelaną roślinę?

Przelanie może skończyć się na zgniciu systemu korzeniowego i finalnie obumarciu rośliny. Dlatego, gdy zobaczysz niepokojące oznaki, ważne jest szybkie działanie. Przelaną roślinę należy wyciągnąć z ziemi, bardzo dokładnie oczyścić jej korzenie i ewentualnie odciąć zgniłe fragmenty, co jest bardzo ważne, by nie przenosić dalej grzybów oraz bakterii. Następnie trzeba owinąć dolną część rośliny materiałem pochłaniającym wodę i odstawić na parę godzin do wysuszenia. Potem wystarczy wsadzić ją do nowej ziemi i gotowe.