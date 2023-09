Nie żyje pies Mukhtar. 12 lat czekał w jednym miejscu

Czuwanie owczarka niemieckiego przy brzegu trwało aż 12 lat. Wielu ludzi, przejętych jego losem, próbowało pomóc czworonogowi i chciało go przygarnąć, jednak ten za każdym razem uciekał z powrotem do portu. Przebywające tam osoby dokarmiały go i dawały mu schronienie, a on przez lata zadomowił się w tym miejscu i wpatrywał się w horyzont.