Niebezpieczny trend promowany przez WAGs. Chodzi o torebki

Otwarta torebka to zaproszenie dla złodzieja

Nie wiemy, czy WAGs otwierają torebki tylko do zdjęcia, by pokazać, że są na bieżąco z modowymi trendami, czy też faktycznie w ten sposób je noszą. Drugi scenariusz jest znacznie bardziej pesymistyczny. Jest to bowiem zachęta dla złodziei. Być może partnerki piłkarzy zdają sobie z tego sprawę i na wszelki wypadek noszą je puste? Jednak noszenie torebki w ten sposób kreuje po prostu potencjalnie niebezpieczne sytuacje i jest bardzo nierozsądne. To jeden z tych trendów, którym lepiej nie ulegać.