Georgina Rodriguez w zjawiskowej sukni. Rękawy i rękawiczki w jednym

Georgina Rodriguez w oryginalnej sukni

Georgina Rodriguez na Latin Grammy zaprezentowała się w długiej do ziemi, welurowej sukni w pięknym odcieniu niebieskiego. Przylegająca do ciała kreacja miała mocno zarysowane ramiona i dekolt w kształcie litery "v". Jednak to rękawy zwracały szczególną uwagę, ponieważ jednocześnie były rękawiczkami. Materiał pokrywał całe ręce aż po czubki palców. To kreacja z metką marki Vetements, która w swojej najnowszej kolekcji ma dużo podobnych projektów. Uzupełnieniem stylizacji Rodriguez była kolia z niebieskimi kamieniami oraz wiszące kolczyki.