Niemyty jest groźny dla zdrowia. Polacy nagminnie o nim zapominają

Kamień pępkowy jest groźny dla zdrowia

Nie czyszcząc właściwie pępka, możemy doprowadzić do powstania tzw. kamienia pępkowego. Jest to złóg martwych komórek, brudu i innych substancji i resztek, które dostały się do środka pępka i nigdy nie zostały usunięte. Kamień pępkowy ma ciemną barwę i nieprzyjemny zapach, a czasem może ulec zakażeniu. Dlatego tak ważne jest, aby nie dopuścić do jego powstania, zachowując na co dzień właściwą higienę i dokładnie myć ciało, nie pomijając żadnego miejsca. Dokładne czyszczenie pępka zazwyczaj wystarcza, aby nie utworzył się w nim kamień pępkowy ani nie doszło do żadnej innej infekcji.