Odpowiednia higiena podczas miesiączki jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia i komfortu życia

Tymczasem lista substancji używanych do wyrobu podpasek, wkładek i tamponów jest dość przerażająca. Konwencjonalne, nieorganiczne środki higieniczne produkuje się głównie z mieszanki celulozy drzewnej lub sztucznego jedwabiu, wytwarzanego z trocin, a potem nasącza pochodnymi ropy naftowej (ciekłą parafiną, olejem mineralnym czy) i silikonem, by zwiększyć ich chłonność. Do środków do higieny intymnej dodaje się wiele substancji zapachowych oraz barwników, które mogą silnie uczulać. Śnieżnobiały kolor podpasek i tamponów uzyskuje się wybielając je chlorem. W procesie wybielania chlorem tworzą się bardzo niekorzystne dla zdrowia dioksyny. Sztuczny jedwab czyli syntetyczna substancja wytwarzana z trocin, stosowana w tamponach ma właściwości ścierne, gdy tampon się wydłuża powoduje drobne nacięcia i wbijanie kawałków w tkankę. Ponad 90% nieorganicznej bawełny jest modyfikowane genetycznie i w większym stopniu wystawiona na działanie pestycydów i herbicydów, co zwiększa ryzyko ich obecności w gotowych tamponach czy podpaskach. Do produkcji aplikatorów i pasma z klejem w konwencjonalnych podpaskach wykorzystuje się bisfenol A- BPA, który ze względu na zbliżoną do estrogenu budowę, może powodować zmiany hormonalne.