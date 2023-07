Niepozorny gadżet, a może odmienić życie w upalne dni

To genialne w swojej prostocie rozwiązanie problemu obierających o siebie ud – opaski, które wyglądają, jak góra od pończoch. Panie o pełnych udach pokochają je za zapewnienie ochrony przed obtarciami, a dodatkowo za efekt wysmuklenia ud. Wyszczuplanie można nazwać "efektem ubocznym", najważniejsze jest bowiem to, że dzięki opaskom skóra na wewnętrznej stronie ud pozostaje bezpieczna. Żegnajcie obtarcia, zaczerwienienia. Koniec z bólem, dyskomfortem i pokracznym chodzeniem po to, by możliwie odseparować od siebie uda i zminimalizować ryzyko obtarć.