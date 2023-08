Niezbędniki Your KAYA, które odmienią Twoją pielęgnację na lato… i na lata!

Your KAYA od lat odpowiada na potrzeby kobiet, jednocześnie konsekwentnie promując ideę akceptacji swojego ciała takim, jakim jest. Latem, gdy wzrasta presja na idealne kobiece ciało, marka głośno i wyraźnie powtarza "every body is a beach body!". To z włoskami wystającymi spod odpalonego bikini również. Your KAYA apeluje: włosy na ciele są całkowicie naturalne! Można je akceptować, stylizować, albo po prostu zgolić.