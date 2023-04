Niezwykłe znalezisko. Oto co odkryła wśród rzeczy babci

Pamiątki sprzed lat mogą nas nieźle zaskoczyć. Tak było w przypadku internautki należącej do grupy "Przedwojenna Polska na fotografii", w której ludzie dzielą się swoimi znaleziskami. W publikowanych postach zwykle pojawiają się zdjęcia sprzed lat, dzięki którym możemy zobaczyć wycinek dawnego życia codziennego Polaków. Magdalena Hajduk natknęła się na dziennik sprzed 100 lat! Okazuje się, że pamięta on czasy, gdy babcia kobiety uczęszczała do szkoły. Internautka od razu podzieliła się pewnymi przemyśleniami.