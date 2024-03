Niszczą ogrody Polaków. Jak najszybciej je wytęp

Naturalni wrogowie. Uwolnią ogród od pędraków

Oprysk to nie jedyne rozwiązanie. Zawsze warto postawić na naturalne sposoby i po prostu zaprosić do ogrodu zwierzęta, które są naturalnymi wrogami tych owadów. W przypadku pędraków będą to przede wszystkim ptaki. Możemy je zachęcić do odwiedzin w ogrodzie, zapewniając im schronienie i dostęp do pożywienia (np. budując karmniki czy budki lęgowe).