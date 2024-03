Rozsyp w ogrodzie. Ślimaki szybko znikną

Chodzi o mączkę bazaltową. Ten przypominający cement, naturalny proszek powstaje w wyniku zmielenia skały bazaltowej i świetnie sprawdzi się jako odstraszacz ślimaków. Wystarczy obsypać mączką grządki i rośliny, a ta oblepi ślimaka, który będzie się chciał do nich dostać, skutecznie zniechęcając go do dalszej przeprawy.