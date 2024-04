Nocny lifting. Przeciwzmarszczkowe kremy na noc, których możesz nie znać

Zadania kremów na noc

Warto pamiętać o wieczornej pielęgnacji, by wykorzystać naturalne procesy, które nocą zachodzą w skórze. To właśnie wtedy, kiedy my śpimy, nasza skóra intensywnie się regeneruje, oczyszcza się z toksyn, dotlenia, uelastycznia. Z racji tego, że zwiększa się jej przepuszczalność, właśnie wieczorem najlepiej chłonie składniki aktywne zawarte w kosmetykach.