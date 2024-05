Nosi bikini do góry nogami. To nowy trend wśród polskich gwiazd

Klaudia El Dursi wyróżnia się świetnym stylem. Jej stylizacje (zarówno te na co dzień, jak i na większe wyjścia) są zawsze przemyślane. Z najgorętszymi trendami jest za pan brat. Wybiera spośród nich to, co do niej pasuje. Najczęściej stawia na basicowe kolory, ale lubi też błyszczeć i przyciągać spojrzenia innych.