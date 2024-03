Córka byłej Miss Polonia pozuje w bikini. Strój nie ma sobie równych

Tym samym tropem poszła Iga Krefft, która zabrała na wakacje wiązane i ponadczasowe bikini w czarnym kolorze. Cienkie paseczki zaciągnięte ponad linię bioder wizualnie wydłużają nogi, a przy tym prezentują naturalny i nieprzekombinowany efekt. Współczesna moda nie lubi nadgorliwości, a proste bikini idealnie wpisuje się w nurt "less is more".