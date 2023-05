Nosi je zamiast szpilek. Herbuś przywraca trend sprzed lat

Polskie gwiazdy chętnie sięgają do mody z poprzednich dekad i łączą ją z aktualnymi trendami. Przykład? Ostatnia stylizacja Edyty Herbuś. Prezenterka zdecydowała się powrócić do lat 70. i połączyła wysokie buty z wiosenną bluzką.

Edyta Herbuś jest jedną z tych gwiazd, której udział w programie "Taniec z Gwiazdami" otworzył drzwi do dużej kariery — tańczyła m.in. u boku Jakuba Wesołowskiego i Marcina Mroczka. Równolegle z działalnością taneczną występowała także w serialach telewizyjnych.

Aktualnie tancerka jest jurorką w programie "You Can Dance. Nowa Generacja" oraz jedną z najbardziej lubianych influencerek. Na swoim Instagramie Edyta Herbuś chętnie dzieli się z fanami codziennymi stylizacjami. Ostatnio zdecydowała się na połączenie trendu z lat 70. z obecną modą.

Edyta Herbuś włożyła wysokie obcasy

Połączenie żółtej bluzki z jeansami może wydawać się nudne, jednak jeśli stylizację uzupełnimy odpowiednimi dodatkami, uzyskamy "efekt wow". Edyta Herbuś zdaje sobie z tego sprawę i do takiego kompletu włożyła połyskujące buty, których nie powstydziłaby się żadna miłośniczka Elvisa Presleya. Złote buty na platformie i wysokim klocku wydają się być bardzo wygodne.

Edyta Herbuś połączyła buty z lat 70. z codziennym outfitem / Instagram.com/edytaherbus © Instagram.com

Kolor światła i majestatu w dziennej stylizacji

Wszelkie odcienie koloru żółtego świetnie wpisują się w stylizację na lato. Edyta Herbuś zdecydowała się na mocno nasycony kolor, który kojarzy się nie tylko z promieniami słońca, ale także z latynoską zabawą.

Wiązany krój bluzki oraz szerokie rękawy nawiązują do mody z hiszpańskich wysp. Do takiej koszuli można byłoby włożyć rozkloszowaną spódnicę i ruszyć na parkiet, tańcząc do kubańskich rytmów. Herbuś jednak zdecydowała się na codzienny look i połączyła koszulę z jasnymi jeansami.

Tanecznym krokiem wchodzi w codzienność

Złote platformy w matowym odcieniu nawiązują do mody lat 70 i optycznie wydłużają nogi. Przypadną do gustu paniom, które nie boją się wysokości, a jak widać — Edyta Herbuś należy do tego grona.

Edyta Herbuś w złotych obcasach / Instagram.com/edytaherbus © Instagram.com

