Mistrzowska stylizacja. Odważna koszulka była "wisienką na torcie"

Choć Claudia Schiffer już dawno jest "na emeryturze", to prężnie rozwija swoje media społecznościowe i bierze udział w różnych przedsięwzięciach. Chętnie też wraca pamięcią do czasów, gdy na pełen etat pracowała jako jedna z najpopularniejszych supermodelek na świecie. To właśnie nadruk zdjęcia z tamtego okresu pojawił się na jej koszulce.